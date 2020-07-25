رئيس تونس يكلف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة

تونس- (أ ش أ):

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم السبت وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة، خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.

أوردت ذلك وكالة تونس إفريقيا للأنباء، دون مزيد من التفاصيل.