أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 4 ملايين و73 ألف شخص

10:35 م الجمعة 24 يوليه 2020
أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 4 ملايين و73 ألف شخص

إصابات كورونا في أمريكا

واشنطن - أ ش أ
قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة بلغ 4 ملايين و73 ألفاً و243 شخصا.
وأضافت الجامعة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن 144 ألفاً و780 شخصا على الأقل توفوا نتيجة الإصابة بالمرض داخل الولايات المتحدة حتى الآن.
وسجلت الجامعة، التي يقع مقرها في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، 34 ألفا و495 إصابة، و476 حالة وفاة جديدة بالمرض داخل الولايات الأمريكية.

هذا المحتوى من

أمريكا واشنطن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فيروس كورونا

الخبر التالى:

أمريكا تدعو الصين للتوقف عن الانتقام بطريقة واحدة بواحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91072

    عدد المصابين

  • 31970

    عدد المتعافين

  • 4518

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15636812

    عدد المصابين

  • 8918502

    عدد المتعافين

  • 636404

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع جديد في الوفيات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الجمعة