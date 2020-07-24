ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا
واشنطن - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 12 ألفًا و329 حالة إصابة جديدة و135 وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذه الإحصائيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 397 ألفًا و470 شخصًا، كما بلغ عدد حالات الوفاة الإجمالية 5653.
يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ أكثر من 4 ملايين شخص.
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