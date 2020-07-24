فوتشي: ترامب يسير بالاتجاه الصحيح بشأن الاستجابة لكورونا

واشنطن - (د ب أ):

قال أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يغير سياسته وخطابه بشكل سليم بشأن الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا بوجه خاص إلى دعوته لاستخدام الكمامة.

وذكر فوتشي أنه يبدو له أن ترامب كان لديه "إدراك للواقع القائم" مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

وأوضح فوتشي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التليفزيونية الأمريكية إن "ترامب يتكيف مع ذلك الآن ويتصرف وفقا لذلك". وقال إن "الرئيس اقتنع الآن بشأن ارتداء كمامة.. أعتقد أننا نسير في اتجاه جيد حقا".

وفي مقابلة ثانية مع صحيفة واشنطن بوست عبر بث على الإنترنت، قال فاوتشي إن إحاطات ترامب هذا الأسبوع كانت أكثر موضوعية و"مفيدة" في إيصال رسالة تؤكد على استخدام الكمامة وتجنب الازدحام.

وقال فوتشي عن الإحاطات الإعلامية الجديدة لترامب إنها "قصيرة وواضحة، وهو ما يساعد في إيصال رسالة".

وأضاف أنه فى غضون عدة أشهر من بداية العام المقبل 2021 سيتوافر للسكان في الولايات المتحدة وعلى نطاق واسع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.