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أمريكا تسجل زيادة في إصابات كورونا بنسبة 1.7 %

04:53 م الجمعة 24 يوليه 2020
أمريكا تسجل زيادة في إصابات كورونا بنسبة 1.7 %

فيروس كورونا

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7 % اليوم الجمعة مقارنة بنفس الفترة أمس، وذلك حتى الساعة الخامسة و21 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، حسبما ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتماثل الزيادة الوطنية في الإصابات متوسط الزيادة اليومية البالغ 1.7 % على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد مؤكد من الإصابات ويبلغ 430 ألف و773 بزيادة بنسبة 2.3 % عن نفس الفترة في اليوم السابق .

وشهدت ويست فيرجينيا زيادة بنسبة 4.6 % في أعداد الحالات المصابة عن نفس الفترة أمس، ليصل الإجمالي إلى خمسة آلاف و452.

وشهدت تكساس أكبر عدد للوفيات في الـ 24ساعة الماضية، حيث توفي 183 شخصا .

فيروس كورونا الولايات المتحدة واشنطن جامعة جونز هوبكنز

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