إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز 226 ألف حالة

بوجوتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، اليوم الجمعة، تسجيل 7945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 226373.

وذكرت الوزارة في تغريدة دونتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه تم تسجيل 315 حالة وفاة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 7688، مُضيفة أيضًا أن عدد المتعافين قد بلغ 10795 عقب تعافي 6338 شخصًا من المرض خلال أمس الخميس.

وكانت كولومبيا قد سجلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الـ6 من مارس الماضي، ومن ثم تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وفرض إجراءات الحجر الصحي.