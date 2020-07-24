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الكرملين: بوتين أكد لترامب أن الوضع الوبائي في موسكو مستقر

02:02 م الجمعة 24 يوليه 2020
الكرملين: بوتين أكد لترامب أن الوضع الوبائي في موسكو مستقر

ديمتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ):

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وصفا خلال مكالمة هاتفية وباء كورونا الحالي بأنه أزمة تمثل تحديًا كبيرًا لجميع الدول، وإن بوتين أكد لترامب أن الوضع الوبائي في موسكو مستقر.

وأضاف بيسكوف ـ في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ " لقد سارت الأمور بشكل جيد في موسكو، وإجراءاتنا لمكافحة الفيروس فعالة للغاية".

وسجلت روسيا 800 ألف و849 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة، فيما بلغ عدد الوفيات 13 ألفا و46 حالة.

وبحسب قاعدة بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات العدوى بعدد ضخم يتجاوز الـ4 ملايين حالة ووصل عدد الوفيات إلى 144 ألفا و305 حالات.

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