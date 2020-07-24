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وصول عشرات اللاجئين القصّر من اليونان إلى ألمانيا

02:06 م الجمعة 24 يوليه 2020
وصول عشرات اللاجئين القصّر من اليونان إلى ألمانيا

اللاجئين القصر

كاسل- (د ب أ):

وصل 83 من اللاجئين القصر، الذين يعانون من أمراض، وأفراد من عائلاتهم إلى مدينة كاسل الألمانية اليوم الجمعة، على متن طائرة قادمة من أثينا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية إنه من المقرر توزيع اللاجئين على تسع ولايات ألمانية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن من بين المهاجرين 17 طفلا ومراهقا مرضى، برفقة أقاربهم. وسيُجرى توفير المسكن والرعاية الطبية لـ 18 عائلة.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة أن هؤلاء سيواجهون "إجراءات لجوء مفتوحة" في ألمانيا.

وينحدر معظم اللاجئين الذين تم نقلهم، 54 لاجئا، من أفغانستان، بالإضافة لثمانية من العراق ومثلهم من الأراضي الفلسطينية، وسبعة من سورية وستة من الصومال.

ومن بين اللاجئين، ثمانية أطفال يبلغون من العمر 6 سنوات، أو أقل، وتسعة تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 عاما، وصبي يبلغ من العمر 15 عاما. وانضم إليهم 32 فردا من الآباء أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى 33 من الأشقاء، وجميعهم من القصر.

وخضع اللاجئون لفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد قبل مغادرتهم اليونان، ولا يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي في ألمانيا.

وجاء هؤلاء اللاجئين من مخيمات اللجوء المكتظة في الجزر اليونانية، شرقي بحر أيجة.

ومن المنتظر أن تستقبل ألمانيا 243 لاجئا مريضا من القصر وأفراد عائلاتهم خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن انتقال اللاجئين القصر من اليونان إلى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي توقف مؤقتا بسبب جائحة كورونا. وتنص الخطة على نقل نحو 1600 لاجئ قاصر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وقد استقبلت ألمانيا وسويسرا وفنلندا والبرتغال من قبل أكثر 200 لاجئ قاصر.

اللاجئين القصر اليونان ألمانيا وزارة الداخلية الألمانية

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