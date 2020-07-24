وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني آخر التطورات على الساحة الليبية

القاهرة- (أ ش أ):

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية "وانج ييّ"، لمناقشة الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - في تصريح اليوم الجمعة- إن الوزير شكري استعرض - خلال الاتصال - مُحدّدات الموقف المصري تجاه القضية الليبية ، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية .

وأكد الوزير أن مصر سعت عبر "إعلان القاهرة" لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي/ ليبي يعكس إرادة وتطلعات الشعب،وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية،أن الوزير شكري شدّد كذلك - خلال الاتصال - على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة،والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.