بريطانيا: توفير أكثر من 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا في محاولة للسيطرة على ""كورونا""
لندن- (أ ش أ):
أعلنت وزيرة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا هيلين واتلي اليوم الجمعة توفير بلادها لأكثر من 30 مليون جرعة لقاح ضد الإنفلونزا قبيل تنفيذ أكبر برنامج للتطعيم في تاريخ المملكة المتحدة، وذلك في محاولة للسيطرة على الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الشتاء القادم.
وقالت واتلي - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الناطقة بالإنجليزية - إن كافة العاملين بالمنظومة الصحية في البلاد سيحصلون على تطعيمات مجانية.
يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار محاولة السيطرة على انتشار فيروس "كورونا" خلال فصل الشتاء، حيث تتشابه أعراض الإصابة به مع الإنفلونزا.
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