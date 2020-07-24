أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

بريطانيا: توفير أكثر من 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا في محاولة للسيطرة على ""كورونا""

10:44 ص الجمعة 24 يوليه 2020
بريطانيا: توفير أكثر من 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا في محاولة للسيطرة على ""كورونا""

لقاح ضد الإنفلونزا

لندن- (أ ش أ):

أعلنت وزيرة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا هيلين واتلي اليوم الجمعة توفير بلادها لأكثر من 30 مليون جرعة لقاح ضد الإنفلونزا قبيل تنفيذ أكبر برنامج للتطعيم في تاريخ المملكة المتحدة، وذلك في محاولة للسيطرة على الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الشتاء القادم.

وقالت واتلي - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الناطقة بالإنجليزية - إن كافة العاملين بالمنظومة الصحية في البلاد سيحصلون على تطعيمات مجانية.

يذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار محاولة السيطرة على انتشار فيروس "كورونا" خلال فصل الشتاء، حيث تتشابه أعراض الإصابة به مع الإنفلونزا.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح ضد الانفلونزا بريطانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تفاصيل حادثة الطائرة الإيرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 90413

    عدد المصابين

  • 31066

    عدد المتعافين

  • 4480

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15655557

    عدد المصابين

  • 9536890

    عدد المتعافين

  • 636521

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة