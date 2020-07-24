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استطلاع لـ"فوكس نيوز": تخلف ترامب بفارق كبير عن بايدن في الولايات المتأرجحة

02:32 ص الجمعة 24 يوليه 2020
استطلاع لـ"فوكس نيوز": تخلف ترامب بفارق كبير عن بايدن في الولايات المتأرجحة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخلف بشكل ملحوظ عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة والتي تعتبر حاسمة للفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ويتفوق بايدن بحصوله على 49 نقطة مقابل 40 نقطة لترامب في ميتشيجان، والتي فاز فيها الرئيس الحالي بفارق ضئيل في انتخابات 2016. ودعمت النساء في ميتشيجان بايدن بفارق 18 نقطة في الاستطلاع الأخير، في استمرار للنتائج السلبية لترامب بين هذه الفئة من السكان.

وفي بنسلفانيا، أيد 50 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع بايدن، الديمقراطي، مقارنة بـ 39 بالمئة لترامب، الجمهوري. وفي عام 2016، خسرت هيلاري كلينتون تلك الولاية أمام ترامب بأقل من 45 ألف صوت. وكانت نتائج الاستطلاع أسوأ لترامب في مينيسوتا.

يشار إلى أن الولايات المتأرجحة هي التي يكون فيها الطرفان الرئيسيان متقاربان. وفي بعض الأحيان، وبسبب نظام المجمع الانتخابي الأمريكي، يمكن لهذه الولايات تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

وتظهر العديد من الاستطلاعات الأمريكية أن ترامب يتخلف عن بايدن بأرقام تتجاوز بكثير هامش الخطأ. ويقول الناخبون إنهم يشعرون بخيبة أمل متزايدة من رد فعل الإدارة الأمريكية على جائحة فيروس كورونا.

دونالد ترامب جو بايدن الولايات المتحدة انتخابات الرئاسة الأمريكية

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