إصابات كورونا بإسرائيل تتجاوز57 ألف حالة والوفيات 440 حالة

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الخميس، تسجيل 2033 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما وصف بأنه أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ بداية الجائحة.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 450ر57 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المميت و440 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة يولي إدلشتاين، قال في وقت سابق من يوليو الجاري إنه إذا ما وصلت إسرائيل لتسجيل ألفي إصابة بكورونا في اليوم، فإن السلطات قد تلجأ إلى فرض إغلاق عام لاحتواء تفشي الفيروس.

وبعد أسابيع من المداولات، شهدت خلافات حول تقاسم الصلاحيات مع وزارة الصحة، أعلنت الحكومة تعيين البروفيسور روني جامزو، مدير مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، منسقا وطنيا لمكافحة كورونا ومديرا لمركز المراقبة الخاص بالوباء.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.

وخرجت تظاهرات خلال الأيام الماضية احتجاجا على طريقة تعامل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الجائحة.