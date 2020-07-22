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ثماني إصابات جديدة بكورونا في الجيش الكوري الجنوبي ترفع الحصيلة إلى 66

02:19 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
ثماني إصابات جديدة بكورونا في الجيش الكوري الجنوبي ترفع الحصيلة إلى 66

الجيش الكوري الجنوبي

سول - (د ب أ):
أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا بين جنوده.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين، لم تكشف عن هويتهم ، أن حصيلة المصابين في الجيش ترتفع بذلك إلى 66 فردا.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أبلغ عن أول إصابة بالفيروس في فبراير ولم يسجل أي إصابات إضافية منذ مطلع يونيو، بحسب يونهاب.

الجيش الكوري الجنوبي فيروس كورونا الحجر الصحي

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