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إغلاق مطارات نيجيريا أمام الرحلات الدولية حتى 15 أكتوبر

06:52 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
إغلاق مطارات نيجيريا أمام الرحلات الدولية حتى 15 أكتوبر

لاجوس - (د ب أ)

قال أدامو عبد الله، مدير إدارة بهيئة الطيران المدني النيجيري، إن نيجيريا مددت الحظر المفروض على الرحلات الدولية إلى مطاراتها حتى 15 أكتوبر المقبل، في محاولة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، حسبما أفادت صحيفة "بيزنيس داي" النيجيرية .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عبد الله، أفاد بأنه لن يسمح سوى بالرحلات الضرورية والدبلوماسية فحسب في الوقت الراهن.

وعلقت الحكومة النيجيرية، الرحلات الجوية الدولية في مارس لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتم السماح باستئناف الرحلات المحلية في 21 يونيو.

أدامو عبد الله هيئة الطيران المدني النيجيري الرحلات الدولية مطارات نيجيريا

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