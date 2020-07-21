إغلاق مطارات نيجيريا أمام الرحلات الدولية حتى 15 أكتوبر
لاجوس - (د ب أ)
قال أدامو عبد الله، مدير إدارة بهيئة الطيران المدني النيجيري، إن نيجيريا مددت الحظر المفروض على الرحلات الدولية إلى مطاراتها حتى 15 أكتوبر المقبل، في محاولة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، حسبما أفادت صحيفة "بيزنيس داي" النيجيرية .
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عبد الله، أفاد بأنه لن يسمح سوى بالرحلات الضرورية والدبلوماسية فحسب في الوقت الراهن.
وعلقت الحكومة النيجيرية، الرحلات الجوية الدولية في مارس لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتم السماح باستئناف الرحلات المحلية في 21 يونيو.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان