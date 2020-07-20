أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

12:44 م الإثنين 20 يوليه 2020
تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

مصطفى الكاظمي

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين لحين خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى.

وقال وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: " تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دخل المستشفى فجر اليوم الاثنين لاجراء فحوصات طبية.

وبحسب الوكالة فقد دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي "لإجراء بعض الفحوصات جراء التهاب في المرارة".

مصطفى الكاظمي الملك سلمان فيصل بن فرحان فحوصات طبية

الخبر التالى:

حزب تونسي يطالب رئيس الحكومة المستقيل بالتنحي من منصبه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87775

    عدد المصابين

  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في 6 مخالفات بناء.. ننشر قيمة جدية التصالح في المدن والقرى