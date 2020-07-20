تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للسعودية لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، إلى المملكة، بعد الاتفاق بين البلدين لحين خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى.

وقال وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: " تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى".

قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود دخل المستشفى فجر اليوم الاثنين لاجراء فحوصات طبية.

وبحسب الوكالة فقد دخل الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي "لإجراء بعض الفحوصات جراء التهاب في المرارة".