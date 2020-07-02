سوريا: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص مخالطين وشفاء 3 حالات.

وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"- أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغ حتى الآن 312 إصابة شفيت منها 113 حالة وتوفيت 9 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.