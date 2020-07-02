سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 31851 حالة والوفيات 1965 حالة

زيورخ - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 31851 حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1965 حالة . وتعافى 29200 من المصابين حتى الآن .

ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .