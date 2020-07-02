بيلوسي: يجب فرض عقوبات على روسيا بعد تقارير المكافآت الروسية لقتل الأمريكيين بأفغانستان

وكالات

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، إن على الولايات المتحدة فرض عقوبات فورية على روسيا بعد تقارير أفادت بأن موسكو دفعت أموالا لمتشددي طالبان بغرض قتل جنود أمريكيين في أفغانستان، حسبما ذكرت رويترز.

وأضافت بيلوسي في مقابلة مع قناة تلفزيون "إم.إس.إن.بي.سي" "لابد أن نفرض عقوبات على روسيا ولابد أن نقوم بذلك الآن".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يطلع ولم يبلغ بتقارير استخباراتية تدعي أن روسيا عرضت مكافآت لحركة طالبان مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان لأن الكثير من مسؤولي المخابرات لم يعتقدوا أن موسكو دفعت مثل تلك المكافآت، حسبما نقلت رويترز.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" اليوم الأربعاء، إن الكثير من مسؤولي المخابرات لم يعتقدوا بحدوث هذا الشيء.

وأضاف: "هذا الأمر لم يُعرض علي .. لأنه لم يصل إلى هذا الحد".

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت يوم الجمعة الماضي خبرًا ذكرت فيه أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وجدت أن وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الروسية عرضت مكافآت مالية على مسلحين لهم صلة بطالبان لقتل جنود أمريكيين وجنود من قوات التحالف الدولي في أفغانستان.

ونشرت صحف أخرى مثل التايمز أن الرئيس تم إطلاعه على المعلومة الاستخباراتية لكنه لم يتصرف حيالها. ورد ترامب بأنه لم يطلع مطلقا على هذه المعلومة نتيجة لما يبدو أنه خلاف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية حيال مصداقية المعلومة.

ونسب موقع (بزنس إنسايدر) الأمريكي إلى أعضاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، من بينهم مسؤولون أطلعوا رؤساء سابقين على معلومات استخباراتية، إنه يعتبر "سوء تصرف استخباراتيا" عدم توجيه انتباه الأمريكيين إلى تهديد من هذا النوع وهو ما يلقي بظلال من الشك على مزاعم البيت الأبيض.