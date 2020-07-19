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ارتفاع وفيات كورونا في الأراضي الفلسطينية وتسجيل إصابتين جديدتين بغزة

05:39 م الأحد 19 يوليه 2020
ارتفاع وفيات كورونا في الأراضي الفلسطينية وتسجيل إصابتين جديدتين بغزة

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، إلى 64 حالة في وقت تم تسجيل أول إصابتين في غزة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي، عن تسجيل 6 حالات وفاة بفيروس كورونا جميعها في الضفة الغربية، خلال 24 ساعة الأخيرة ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 64 حالة.
وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 325 حالة تعاف، فيما ارتفع عدد الحالات النشطة الكلي للإصابات بالفيروس إلى 7895 حالة.

من جهة أخرى،أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القطاع من داخل الحجر الصحي وهما من العائدين مؤخرا عبر حاجز بيت حانون، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وهذه أول مرة يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ الرابع من يونيو الماضي، علمًا أن إجمالي عدد الحالات في القطاع ارتفع إلى 74 حالة بينهم 68 حالة تماثلت للشفاء.

فلسطين رام الله فيروس كورونا غزة

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