الكويت تسجل 3 حالات وفاة و683 إصابة جديدة بكورونا

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 3 حالات وفاة، و683 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 407 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 58 ألفا و904 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح السند أن حالات الإصابة السابقة تضمنت 430 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة بلغت 92.96%، و253 حالة لغير الكويتيين بنسبة 37.04%.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 137 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4370 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 457 ألفا و340 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و553 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 404 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 58 ألفا و221 حالة حتى يوم أمس.