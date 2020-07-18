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إيران: إصابة 90 عاملاً في مترو طهران بكورونا

11:30 ص السبت 18 يوليه 2020
إيران: إصابة 90 عاملاً في مترو طهران بكورونا

إصابة 90 عاملاً في مترو طهران بكورونا

إيران - (أ ش أ)

أعلن المدير التنفيذي لشركة تشغيل قطار الأنفاق بطهران فرنوش نوبخت، اليوم السبت، أن 90 شخصًا من العاملين بالشركة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتوفي اثنان منهم منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وقال نوبخت لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن "أعداد ركاب المترو الأنفاق انخفض بمقدار 100 ألف شخص في الأيام الأخيرة ويستخدم حاليًا حوالي 800 ألف شخص مترو الأنفاق يوميًا".

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