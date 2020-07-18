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‏بريطانيا.. شرطة لندن تتعامل مع حادثة طعن في برودجيت وأنباء عن إصابة شخصين

12:54 ص السبت 18 يوليه 2020
‏بريطانيا.. شرطة لندن تتعامل مع حادثة طعن في برودجيت وأنباء عن إصابة شخصين

شرطة لندن تتعامل مع حادثة طعن في برودجيت وأنباء عن

وكالات:

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أنها تتعامل مع حادثة طعن في برودجيت.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، انتشرت سيارات إسعاف بموقع عملية الطعن.

فيما وردت أنباء عن إصابة شخصين خلال عملية الطعن في العاصمة البريطانية.

ولم تكشف الشرطة بعد عن نوايا الحادث ودوافعه.

حادث طعن شرطة لندن برودجيت

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