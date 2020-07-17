أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

كندا: إجمالي إصابات كورونا 11144 والوفيات 8875

03:15 م الجمعة 17 يوليه 2020
كندا: إجمالي إصابات كورونا 11144 والوفيات 8875

كندا

اوتاوا- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 111 ألفا و144 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 8875 حالة، بينما تعافى 74 ألفا و433 مصابا حتى الآن.

وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 24 أسبوعا.

كندا tdv s ; V kh فيروس كورونا

الخبر التالى:

الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في نهم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان