كندا: إجمالي إصابات كورونا 11144 والوفيات 8875

اوتاوا- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 111 ألفا و144 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 8875 حالة، بينما تعافى 74 ألفا و433 مصابا حتى الآن.

وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 24 أسبوعا.