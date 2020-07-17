وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 12 ألفا

موسكو- (د ب أ):

سجلت روسيا 186 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 12123 حالة، وفقا لبيانات من مركز الاستجابة التابع للحكومة الروسية المعني بفيروس كورونا.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن معدل الوفيات بلغ 6ر1 % من جميع حالات الإصابة المؤكدة.وتم تسجيل 6406 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، بارتفاع نسبته 9ر0 %، مما رفع إجمالي الحالات إلى 759203.

ولم تظهر أعراض على 26 % من حالات الإصابة الجديدة.

وتعافى 7681 شخصا من الفيروس، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 539373 حالة، أو 71 % من جميع المصابين.

وترفض الجزائر أي تدخل أجنبي في ليبيا محذرة من انزلاق البلاد إلى صومال جديد وتحولها إلى ملاذ للإرهابيين، كما أكدت على استعدادها لاستضافة حوار يجمع الفرقاء اللبيبين لقناعتها بأنه لا بديل عن الحل السياسي لتسوية الأزمة الليبية.