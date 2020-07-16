الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل حالة إصابة واحدة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم العاشر على التوالي، فيما تلقت تقارير عن حالة واحدة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83 ألفا و612 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالة الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1989 حالة غادر منها 1905 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 26 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و719 شخصا، مشيرة إلى أن 3313 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 364 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل حالتي إصابة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 104 حالات منها 81 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1588 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 10 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 451 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1241 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، 440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.