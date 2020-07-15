الهند تسجل قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا

نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث اكتشفت 29.4 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 181 ألفا و936 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الهند - في بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الاربعاء - إن حوالي 320 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، وإن الحالات، التي تماثلت للشفاء من مرض "كوفيد-19" بلغت 592 ألفا، لافتة إلى أن عدد الوفيات جراء تفشي الوباء في الهند بلغ، حتى الآن، 24309 حالة وفاة.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا (من حيث عدد الإصابات)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفرضت الهند إجراءات العزل العام مرة أخرى على بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة في البلاد، لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يعطل جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

وستغلق السلطات مجددا دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر في المساء، وسيلزم السكان منازلهم ولن يسمح لهم بالخروج سوى للحصول على الاحتياجات الضرورية.