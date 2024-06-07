41 في الظل بهذه المناطق.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة

الأعلى منذ 18 عاما.. "الأرصاد": مدينة مصرية وصلت حرارتها أمس 49.6 درجة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، الجمعة، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة، حيث ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية فى الظل على القاهرة الكبري.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن طقس الساعات القادمة يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وطالبت "الأرصاد"، المواطنين، بعدد من النصائح خلال الموجة الحارة الحالية، كما يلي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

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