الصحة العالمية تعرب عن قلقها من ارتفاع معدل وفيات كورونا في الأمريكتين
وكالات
أعربت منظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، عن قلقها بسبب ارتفاع معدل الوفيات الناتحة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في القارتين، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت كاريسا إيتيين، مديرة المنظمة في الأمريكتين، إن حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا تشهد نموا في كلتا القارتين الأمريكيتين، وخاصة في البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة.
كما ذكرت إيتيين، أن هناك زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بكورونا في هاييتي، مضيفة أن هذه الظاهرة ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت المسؤولة أن منظمة الصحة العالمية نعمل على ضمان أن تحصل دول فقيرة في أمريكا اللاتينية على لقاح "مدعوم" بأسعار "معقولة" بمجرد توفره.
وذكرت "رويترز"، أمس الاثنين، أنه بحسب إحصائياتها، فقد زادت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في أمريكا اللاتينية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.
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