أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينظرون في فرض عقوبات على تركيا

05:58 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينظرون في فرض عقوبات على تركيا

الاتحاد الأوروبي

قبرص - (ا ش ا)

قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، اليوم الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، طالبوا بإعداد ورقة خيارات بعقوبات تفرض على تركيا في قطاعات اقتصادية محددة.

وأضاف خريستودوليديس، في تصريحات نقلتها صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية، أن مجلس الشئون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي طلب من الدائرة الأوروبية للشئون الخارجية أن تصيغ هذه الورقة، وهي عبارة عن وثيقة بها خيارات للعقوبات المفروضة على تركيا في مختلف القطاعات مثل الاقتصاد والطاقة والسياحة.

وأوضح وزير الخارجية القبرصي أن نيقوسيا قدمت أيضًا بعض المقترحات كإجراءات إضافية ضد الشركات والأشخاص الذين شاركوا في أعمال الحفر قبالة قبرص، مؤكدا أن قبرص ليست ضد إجراء حوار مع تركيا ولكن سلوك أنقرة في الوقت الراهن لا يقدم أي مبرر للنقاش.

وأشار خريستودوليديس إلى أنه خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي عقد أمس ذكر غالبية الأعضاء أن اختيار تركيا لتوقيت الإعلان عن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لم يكن عشوائيًا، إذ أن الإعلان جاء قبل بضعة أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في محاولة لاستفزاز التكتل الأوروبي.

هذا المحتوى من

الاتحاد الأوروبي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تركيا

الخبر التالى:

الشيوخ الفرنسي يدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن السياسات التركية في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83001

    عدد المصابين

  • 24975

    عدد المتعافين

  • 3935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13164937

    عدد المصابين

  • 7664951

    عدد المتعافين

  • 573498

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:جحيم ع الصحراوي.. المرور تناشد قائدي السيارات الابتعاد عن طريق الإسماعيلية