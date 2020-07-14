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مدير مستشفى جزائري يقفز من الطابق الثالث هربا من أهل متوفى بكورونا

02:54 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
مدير مستشفى جزائري يقفز من الطابق الثالث هربا من أهل متوفى بكورونا

السلطات الصحية في الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

أقدم مدير مستشفى جزائري على إلقاء نفسه من الطابق الثالث، بعد تعرضه لضغوط من أهل مريض توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع صحيفة "البلاد" الإلكتروني، الثلاثاء، أن أهل المتوفي طالبوا مدير مستشفى محمد بوضياف بالبويرة (150 كلم شرق العاصمة) بتسليمهم الجثة قبل صدور نتائج التحاليل.

ووفق الموقع، قام مدير المستشفى ويدعى جمال بوتمر، أمام الضغوط التي مورست عليه، بالقفز من الطابق الثالث خشية تعرضه لاعتداء.

وأضاف:" المدير نجا بأعجوبة من الموت، وقد أصيب بكسور في أطرافه السفلى و جروح متفاوتة".

الجزائر مدير مستشفى جزائري فيروس كورونا

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