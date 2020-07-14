خبراء من الصحة العالمية إلى كازاخستان لكشف "الالتهاب الرئوي المجهول"

وكالات:

أعلنت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في كازاخستان، كارولين كلارينفال، أن مجموعة من خبراء المنظمة ستصل إلى كازاخستان للوقوف على طبيعة زيادة بالالتهاب الرئوي المجهول وأسباب زيادة المرضى المُصابين به هناك، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

كانت السفارة الصينية في كازاخستان حثّت في بيان نشرته في وقت سابق مواطنيها على توخي اليقظة بسبب تفشي "التهاب رئوي مجهول" في كازاخستان، وقالت إن معدل الوفيات الناجمة عنه أعلى بكثير من فيروس كورونا.

غير أن وزارة الصحة الكازاخستانية نفت المعلومات حول تفشي التهاب رئوي جديد وغير معروف في البلاد.

وافترض متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أحد تفسيرات تفشي الالتهاب الرئوي هذا هو "كوفيد -19"،

وقالت كلارنفال في مقابلة مع موقع منظمة الصحة العالمية الإلكتروني:"أعتقد أنه لا يوجد داعٍ حتى الآن للتسرع في الاستنتاج. ومنذ مطلع يونيو ارتفع عدد حالات الالتهاب الرئوي، وكلفنا بالتحقق في الوضع. وتقوم وزارة الصحة الكازاخستانية بالأمر ذاته أيضا".

وتابعت: "جذبت هذه الأنباء الكثير من الاهتمام من قبل وسائل الإعلام، ولكن نحن بحاجة إلى جمع البيانات وتحليلها قبل التوصل إلى استنتاجات".

وأعلنت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في كازاخستان أنها لا تستطيع حتى الآن إلا ترديد ما قاله، مايك رايان، رئيس برنامج منظمة الصحة العالمية الخاص بالطوارئ، بأن مرجع الالتهاب الرئوي على الأرجح هو "كوفيد – 19".

ودفعت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية باحتمال يقول: "ربما طلب بعض المرضى المساعدة في وقت متأخر ولديهم علامات الالتهاب الرئوي، ولكن لا يزال يتعذر علينا الكشف عن وجود الفيروس"، وفق "روسيا اليوم".

كما نوّهت إلى ضرورة التحقق من إمكانيات المختبرات الطبية المحلية، مضيفة "نعلم أنه في بعض الأحيان يكون هناك ما يسمى بالنتائج السلبية الكاذبة. وسيخضع كل هذا للتقييم. وسترسل منظمة الصحة العالمية كذلك مجموعة من الخبراء في مجال البحوث المختبرية إلى هذا البلد"، مُشددة على ضرورة عدم التسرع في الخروج باستنتاجات.

وتجاوز إجمالي إصابات كورونا في كازاخستان حتى الآن 61.7 ألفًا، فيما زاد عدد المُتعافين عن 34 ألفا، وتوفى 396 شخصا.