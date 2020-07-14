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"زيادة مقلقة".. علماء كولومبيا يدقون ناقوس الخطر بشأن ارتفاع إصابات كورونا

06:20 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
"زيادة مقلقة".. علماء كولومبيا يدقون ناقوس الخطر بشأن ارتفاع إصابات كورونا

أرشيفية

بوجوتا - (د ب أ)

حذرت المنظمات الطبية والعلمية في كولومبيا يوم الاثنين، من أن هناك زيادة "مقلقة" في حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى زيادة حادة منذ أن بدأت السلطات في إعادة فتح الاقتصاد في أواخر أبريل الماضي.

وتخضع الدولة الواقعة في منطقة الانديز لحجر صحى شامل حتى أول أغسطس المقبل، بيد أن حكومة الرئيس ايفان دوكيه تتخذ في نفس الوقت خطوات لإعادة فتح الاقتصاد .

ونقلت محطة كاراكول الإذاعية يوم الاثنين، رسالة من 15 منظمة إلى دوكيه وعمدة المدينة كلوديا لوبيز مفادها أن مركز الإصابات هو العاصمة بوجوتا.

ودعت الرسالة إلى فرض إغلاق صارم لمدة أسبوعين فى جميع أنحاء العاصمة التي بدأت فى تطبيق إجراءات الحجر الصحي التي تستغرق أسبوعين في مناطقها التي تفشي معظم حالات كوفيد - 19 يوم الاثنين .

وسوف تستمر إجراءات الحجر التي تغطى معظم أحياء العاصمة حتى 23 أغسطس . لكن لم يتم فرض إغلاق كامل على المدينة البالغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة حتى الآن .

وأشارت المنظمات الطبية والعلمية إلى أن الإصابات بفيروس كورونا زادت بسرعة في كولومبيا منذ 27 أبريل، عندما بدأت السلطات في السماح لعشرات القطاعات الاقتصادية بإعادة الفتح.

وأصبحت وحدات الرعاية المركزة قريبة من حالة التشبع بالمرضى في عدة مدن، مما يزيد من مخاوف أن يختار الأطباء قريبا بين المرضى الذين يمكن قبولهم.

وتم وضع مدينة ميديلين، ثاني أكبر مدن البلاد وتسع بلديات مجاورة تحت حجر صحي صارم من يوم الجمعة حتى يوم الاثنين.

وأكدت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 154 ألفا و277 حالة إصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، بما في ذلك 51281 حالة في بوجوتا. وتوفي أكثر من 5400 شخص بالمرض الذي يسببه الفيروس حتى الآن.

كولومبيا فيروس كورونا الحجر الصحي

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