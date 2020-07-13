المسماري يتهم "مفتي الوفاق" بالإفتاء بقتل الليبيين
وكالات
اتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الصادق الغرياني، مفتي ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بالافتاء بقتل الليبيين.
واستعرض المسماري، مقطع فيديو خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الاثنين، يرصد جريمة ارتكبتها الميليشيات في أجدابيا.
وأكد أن الجيش الليبي لن يصمت أمام تلك الجرائم، وأن الليبيين عليهم أن يدركوا أن الجيش لن يسمح بالتهاون في حقهم.
وتابع، أن بنغازي تحولت من مدينة غير مستقرة وغير أمنة، إلى الاستقرار والأمان تحت سيطرة الجيش الليبي.
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