حريق بمركز التجارة العالمي في العاصمة النيجيرية
وكالات
اندلع حريق في أحد أبراج مركز التجارة العالمي في العاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم الاثنين، وتم السيطرة عليه، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وتظهر لقطات الفيديو الملتقطة للحريق، عمودًا كبيرًا من الدخان يتصاعد من الطوابق العليا، الذي لا يزال قيد الإنشاء.
وفقًا لروسيا اليوم، سارع رجل الإطفاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى مكان الحريق لإخماده، ولم ترد أي معلومات عن الضحايا المحتملين حتى الآن.
وقالت الشركة التي تدير البرج، إن الحريق أخمد قبل التسبب في أضرار كبيرة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وبحسب شهود عيان، فمن المرجح أن يكون الحريق ناتجًا عن قصر في معدات البناء.
World Trade Center catches fire in Nigeria, pumps out huge columns of smoke— RT (@RT_com) July 13, 2020
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