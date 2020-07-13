ترامب يهاجم خبراء القطاع الطبي عبر "تويتر"

واشنطن - (د ب أ)

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تويتر لمهاجمة خبراء قطاع الطب الذين يكافحون فيروس كورونا (كوفيد-19)، متهما إياهم بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية وعرقلة الانتعاش الاقتصادي.

وأعاد الرئيس نشر العديد من التغريدات على تويتر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، متجنبًا التعليق مباشرة بنفسه.

وقالت إحدى الرسائل التي أعاد ترامب نشرها : "الجميع يكذبون، من مراكز السيطرة على الأمراض (سي دي سي) والإعلام والديمقراطيين وإلى أطبائنا، ليس كلهم ولكن أغلبهم، الذين قيل لنا أن نثق فيهم"

وهاجم مساعدو ترامب أيضا أنتوني فوتشي وهو خبير الأمراض المعدية في الحكومة. وتردد أنهم زودوا المنافذ الإعلامية الأمريكية بقائمة من تصريحات الخبير التي أدلى بها في أوائل الجائحة التي كانت غير صحيحة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقال ترامب يوم الخميس إن فوتشي "رجل لطيف ولكنه ارتكب الكثير من الأخطاء" في إشارة إلى تحوله عن البيت الأبيض.

ولم يظهر فوتشي على التلفزيون الأمريكي لعدة أسابيع ولم يطلع ترامب على المستجدات بشكل مباشر الشهر الماضي.

يواجه الرئيس نفسه سلسلة من الانتقادات بسبب تصريحاته، بما في ذلك الادعاء بأن الفيروس سيختفي، مدافعا عن العلاجات الطبية التي لم تختبر ومقللا من أهمية ارتداء الكمامات.

ومن ناحية أخرى، تشهد البلاد موجة في الحالات الجديدة عبر عدد من الولايات، فيما تزداد الوفيات في أكثر من 12 ولاية.