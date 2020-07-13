السعودية تعلن تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل (2852) حالة مؤكدة جديدة لفيروس "كورونا" ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (235111) حالة، من بينها (63026) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منهم (2235) حالة حرجة، كما سُجلت (2704) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (169842) حالة.

وأوضحت الصحة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الحالات المسجلة وعددهم (2852) حالة منهم 35% إناث، و65% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، و85% بالغين، فيما بلغ عدد الوفيات (2243) حالة، بإضافة (20) حالة وفاة جديدة.