أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

ايران تتخطى عتبة 13 ألف وفاة بكوفيد-19

04:06 م الإثنين 13 يوليه 2020
ايران تتخطى عتبة 13 ألف وفاة بكوفيد-19

إيرانيتان في أحد شوارع طهران

طهران- (ا ف ب):

اعلنت وزارة الصحة الإيرانية الإثنين أن الوفيات في إيران بكوفيد-19 تخطت عتبة 13 ألفا داعية إلى احترام القواعد الصحية.

وإيران التي أكدت اولى حالات فيروس كورونا المستجد في فبراير هي البلد الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري إنه مع تسجيل 203 وفيات إضافية الإثنين "بلغ العدد الإجمالي للوفيات 13032".

كما اعلنت تسجيل 2349 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات ال24 الماضية ما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 259 ألفا و652.

وشددت المتحدثة على ضرورة احترام مبدأ التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام ووضع الكمامات.

وقالت "كلما أمضيتم وقتا في مكان مكتظ كان احتمال الإصابة كبيرا".

وتسجل الجمهورية الإسلامية منذ أسابيع زيادة في الاصابات والوفيات المؤكدة ما دفع السلطات الى فرض وضع الكمامات منذ الرابع من يوليو في الأماكن العامة المغلقة وخصوصا وسائل النقل العام.

واعلن التلفزيون الإيراني الذي بات العاملون فيه يضعون كمامات، أن شرطة طهران ستمنع المسافرين الذين لا يضعون كمامات من استخدام المترو بعدما كان من الصعب تطبيق هذا الاجراء الجديد بحسب السلطات.

والإثنين، اعلن مدير إدارة الأزمات في مدينة قم (وسط) لوكالة انباء تسنيم ان السلطات ستشدد الرقابة على المصارف والمكاتب الادارية لضمان تطبيق البروتوكول ولا سيما لجهة ضرورة وضع الكمامات.

وللتصدي لانتشار الفيروس، ألغت السلطات التجمعات وأغلقت المدارس والمتاجر غير الضرورية في آذار/مارس قبل أن ترفع تدريجيا القيود اعتبارا من أبريل لتحريك اقتصاد البلد الخاضع لعقوبات أمريكية شديدة.

هذا المحتوى من

ايران وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير خارجية إثيوبيا ينفي ما نشر عن بدء ملء سد النهضة: المفاوضات مستمرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي يكشف بيع كمامات للمواطنين غير مطابقة للمواصفات