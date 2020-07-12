غرفة الطوارئ في الخرطوم تطالب بالالتزام الصارم بإجراءات مواجهة كورونا
الخرطوم - (أ ش أ):
طالبت الغرفة المركزية المشتركة للطوارئ في ولاية الخرطوم بالسودان، بتشديد حظر التجول بعد الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا، وتفعيل آليات المتابعة والضبط والالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي ومنع اقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الجماهيرية وإلزام المطاعم بالضوابط المقررة.
كما طالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بمراقبة الأسواق المزدحمة واتخاذ الاجراءات الرقابية، محذرة من التراخي في تطبيق الضوابط حتى لا تضطر السلطات للعودة إلى الاغلاق الكامل، وخاصة وأن جائحة كورونا لم تنحسر بعد حسب نتائج الفحص.
وشددت على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بنسبة الحضور ما بين ٣٠٪ إلى ٥٠٪ مع تعقيم وتطهير مواقع العمل وإلزام العاملين والزوار بالكمامات.
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