وزيرة التعليم الأمريكية تقلل من خطر استئناف الدراسة وسط تفشي كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قللت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس، من خطر إعادة فتح المدارس في الخريف، وهي أولوية كبرى للرئيس دونالد ترامب.

وأعادت التأكيد على التهديد بقطع التمويل عن المدارس التي لا تستأنف الدراسة بشكل كامل بالحضور الشخصي، بينما يكافح القائمون بقطاع التعليم للتصدي لخطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ديفوس في تصريحات ببرنامج "فوكس نيوز صنداي" ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، إنه "لا يوجد في البيانات ما يشير إلى تعرض الأطفال في المدرسة لأي شكل من أشكال الخطر. نحن نعلم باختلاط الأطفال وأن معدل إصابتهم بالفيروس أقل بكثير عن أي شريحة أخرى من السكان".

وأضافت أن"الآباء يتوقعون أن يتمتع أطفالهم في هذا الخريف بتجربة تعلم بدوام كامل، وعلينا أن نستكمل العمل لتحقيق هذا الوعد".

تأتي تصريحات ديفوس بعد أن أصبحت السياسة التعليمية في الولايات المتحدة والمتعلقة بجائحة مرض كوفيد-19، في صدارة الاهتمامات.

كان ترامب وديفوس قد بدآ الأسبوع الماضي في الدفاع بقوة عن إعادة فتح المدارس الابتدائية والثانوية العامة وكذلك الجامعات بشكل كامل أمام الطلاب في الخريف على الرغم من عودة ظهور مرض كوفيد-19 في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة ، وأشارا إلى إمكانية سحب التمويل من المدارس التي لا تلتزم بذلك.

وقالت ديفوس على قناة فوكس إنه "إذا لم يتم فتح المدارس، فيجب ألا تحصل على أموال. ويتم إعطاؤها إلى الأسر".