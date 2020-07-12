حصيلة كورونا في أمريكا تتخطى ٣.٢٢ مليون إصابة و134430 وفاة
واشنطن - (د ب أ)
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم السبت، بنسبة 3ر2% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس إلى 22ر3 مليون حالة حتى الساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 401029 حالة، بزيادة 2ر0% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.
وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 9ر7% في عدد الحالات منذ أمس ليصل الإجمالي إلى 54699 حالة.
وفي المقابل سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ 96 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
الخبر التالى:هدوء حذر في محيط البرلمان الصربي بعد احتجاجات عنيفة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان