اليوم السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لردع نظام طهران

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن التجاوزات الإيرانية في المنطقة عن طريق أذرعها الإرهابية لا تزال مستمرة سواء في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ولعل سلوك هذا النظام بات يقيم الحجة على نفسه بما يستوجب الموقف الحازم الموحد من قبل المجتمع الدولي؛ لردع نظام طهران.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت التي جاءت بعنوان ( إرهاب إيران.. والموقف الدولي الموحد ) - أن حث المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، كون إيران تسعى لتقديم الأسلحة للمنظمات الإرهابية مع وجود الحظر، هو صوت العقل ونداء الحكمة وخيار السلام الأوحد أمام العالم، فباستمرار هذا السلوك الإيراني سيستمر بث المزيد من التهديد للأمن الإقليمي على وجه الخصوص والدولي بشكل عام، فالاعتداءات الحوثية التي استهدفت المدنيين في المملكة باستخدام الصواريخ والطيارات المسيرة والأسلحة التي تقدمها إيران للمنظمات الإرهابية، تؤكد أن رفع الحظر سيشجع إيران للقيام بسلوك أكثر شراسة وأكثر عدوانية، وبالتالي ستنعكس آثار ذلك العدوان والإرهاب على كافة أوجه الحياة والاستقرار في المنطقة على الصعيد الاقتصادي والأمني والإنساني على حد سواء.

وأضافت أن ما عبر عنه مجلس الأمن الـدولي من إدانة لاستهداف الميليشيات الحوثية لأراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية، وتجديد التأييد للتوقف الـفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة الـسلام لليمن، والتشديد على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك التوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، تنسجم في أطر وحيثيات المشهد الـراهن والمرتبط بسلـوك النظام الإيراني المحبط في المنطقة، مشددة على ضرورة الحلول الـرادعة لهذه الممارسات التي كما هي تسجل المزيد من التهديد لأمن المنطقة، فهي تفاقم معاناة الأبرياء في البلاد العربية التي تعاني من هذه التجاوزات والتي نشاهدها في المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعات الحوثي الإرهابية في اليمن، التي تأتمر وتتلقى الدعم من النظام الإيراني.