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بريطانيا تستبعد الانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للتوصل للقاح لكورونا

11:53 م الجمعة 10 يوليه 2020
بريطانيا تستبعد الانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي للتوصل للقاح لكورونا

الاتحاد الأوروبي

لندن - ( د ب أ):

استبعدت المملكة المتحدة اليوم الجمعة، الانضمام إلى برنامج الاتحاد الاوروبي لانتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بقيمة ملياري يورو (3ر2 مليار دولار) ، مما يغذي القلق بين الأطباء بأن منهج التصرف بعيدا عن الآخرين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يخاطر بتأخير الإمدادات الطبية الحيوية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال السفير تيم بارو الممثل الدائم البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي في رسالة بعث بها إلى المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن التوقيع من شأنه أن يمنع المملكة المتحدة من متابعة موازية للمفاوضات مع موردي اللقاحات المحتملين .

وأضاف بارو :" لقد أكدت المفوضية أيضاً أنه من غير الممكن للمملكة المتحدة أن يكون لها دور في تشكيل قرارات الإدارة بشأن أي الشركات المصنعة التي سيتم التفاوض معها ، أو السعر، أو الكميات أو جداول التسليم المتفاوض بشأنها ".

ووضع فيروس كورونا موقف المملكة المتحدة للتعاون مع أقرب جيرانها تحت الأضواء. وفي الأيام الأولى للجائحة ، أثار قرار بعدم المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي للحصول على أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية- حتى برغم أن المملكة كانت تواجه نقصا في تلك المعدات- المزاعم بأن الوزراء يفضلون أيديولوجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إنقاذ الأرواح.

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