أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

العراق: تسجيل 2848 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة

07:26 م الجمعة 10 يوليه 2020
العراق: تسجيل 2848 إصابة جديدة بكورونا و78 حالة وفاة

فيروس كورونا

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 72 ألفا و460 حالة.

وأضافت الوزراة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 2960 وشفاء 1878 حالة ليصل عدد المتعافين 41 ألفا و380 حالة.

وأشارت الصحة العراقية إلى أنه تم فحص 12 ألفا و54 نموذجا في كافة المختبرات المختصة؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية ظهور الفيروس بالبلاد 661 ألفا و90 نموذجا.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا العراق كوفيد 19

الخبر التالى:

اليابان وأمريكا توقعان وثيقة تعاون لاستكشاف القمر بقيادة ناسا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غرق 11 شخصًا.. الإسكندرية تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت- صور