أمريكا تعتزم إصدار إعلان بشأن بحر الصين الجنوبي الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ):

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار إعلان الأسبوع المقبل يتعلق بتصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنافس واشنطن وبكين على

التفوق العسكري هناك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن مصدرين مطلعين لم يكشفا عن هويتهما.

وأثارت الولايات المتحدة المخاوف بشأن قرار الصين إجراء تدريبات عسكرية في المياه المتنازع عليها حول جزر باراسيل. ووصفت وزارة الدفاع تلك الإجراءات الأسبوع الماضي بأنها "غير قانونية"، وبحسب أحد المصدرين فإن الولايات المتحدة تعتزم إعلان موقفها الرسمي حيال هذا الأمر الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة غير المحددة في الوقت الذي كثف فيه الرئيس ترامب انتقاده لبكين بشأن عدد من القضايا بدءا من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى موضوعات التجارة.

ولم يعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي على تلك المعلومات.

ويمتد بحر الصين الجنوبي من الصين في الشمال إلى إندونيسيا في الجنوب، وتبلغ مساحته نحو 4ر1 مليون ميل مربع(6ر3 مليون كيلومتر مربع). وتطالب الصين بأكثر من 80% من بحر الصين الجنوبي، في حين تطالب كل من فيتنام والفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان بأجزاء من نفس المنطقة البحرية.