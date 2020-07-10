ارتفاع الوفيات بكورونا في فلسطين إلى 30 والإصابات تتجاوز 6 آلاف

رام الله (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في فلسطين إلى 30 حالة وفاة فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 6 آلاف.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعهم في الخليل بجنوب الضفة الغربية ما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 30 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 396 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 263 في الخليل، فيما تتوزع باقي الإصابات على محافظات بالضفة الغربية وشرق القدس.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 6195 بينهم 13 حالة في غرف العناية المركزة، في حين تعافى 710.