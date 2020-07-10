الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 4 حالات وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة ، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الرابع على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 4 حالات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83585 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيلها في كل من مقاطعة شانشي ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة لياونينغ وشنجهاي، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1962 حالة، غادر منها 1891 شخصا المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78609 شخصا، مشيرة إلى أن 3796 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 311 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وأوضحت أنه تم أمس تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 113 حالة، منها 82 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1365 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 7 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 449 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1176 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، و438 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.