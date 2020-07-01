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البرازيل تسجل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

07:37 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
البرازيل تسجل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت البرازيل تسجيل 33 ألفا و846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - في إحصائية جديدة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاربعاء - بارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1402041، مضيفة أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 59 ألفا و594 حالة.
وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.
ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

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