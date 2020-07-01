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إيرو مكسيكو للطيران تشهر إفلاسها

08:18 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
إيرو مكسيكو للطيران تشهر إفلاسها

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أعلنت شركة الطيران المكسيكية إيرو مكسيكو مساء أمس الثلاثاء تقديم طلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة لتصبح أحدث ضحايا تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة الطيران في العالم.

وقالت الشركة المكسيكية في بيان إنها لجأت إلى تقديم طلب إشهار الإفلاس بشكل طوعي حتى تتمكن من إعادة هيكلة أوضاعها المالية وفقا للفصل الحادي عشر من قانون الشركات في الولايات المتحدة.

وأضافت أن "العملية القانونية لن تؤثر على أنشطة الشركة. سنواصل التحليق مع تحسين إجراءات الصحة والسلامة" في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال أندريس كونيسا الرئيس التنفيذي لشركة إيرو مكسيكو إن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير غير مسبوق على اقتصاد العالم وصناعة السفر والطيران.

وأضاف كونيسا أن الشركة "ملتزمة باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مستقبلها من خلال الاستفادة ببنود الفصل الحادي عشر لكي تصبح أقوى وأكثر مرونة".

يأتي إشهار إفلاس إيرو مكسيكو بعد خطوة مماثلة مع عدة شركات طيران كبرى في أمريكا اللاتينية بسبب تداعيات كورونا ومنها شركتا لات آم وأفيانكا .

شركة إيرو مكسيكو الولايات المتحدة فيروس كورونا صناعة الطيران

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