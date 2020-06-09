كوريا الجنوبية تواجه خطر تزايد انتشار كورونا في العاصمة بسبب الإصابات العنقودية

سول - أ ش أ

حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، من أن البلاد تتأرجح على حافة فقدان الزخم في مكافحتها للفيروسات التاجية، حيث يمكن للعدوى العنقودية في منطقة سول الحضرية أن تزيد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع وسط تخفيف البعد الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن البلاد أضافت 38 حالة جديدة، بما في ذلك 35 حالة إصابة محلية ، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 11852 ، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC). وسجلت حالات جديدة يومية تقل عن 40 لليوم الثاني على التوالي، وانخفضت من 57 حالة في اليوم السابق و51 يوم السبت.

ووفقاً لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، فإن حالات الإصابة بالفيروس في منطقة العاصمة شكلت ما يقرب من 97 في المائة من 313 إصابة منقولة محلياً تم الإبلاغ عنها منذ 1 يونيو في سول وحدها ، تجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس الألف لأول مرة.

وتصارع كوريا الجنوبية مع عدوى عنقودية متفرقة ومتعددة مرتبطة بالتجمعات الدينية والنوادي الليلية ومركز اللوجيستيات في سول والمنطقة الحضرية المحيطة بها بعد أن خففت البلاد من برنامجها للمسافة الاجتماعية في 6 مايو.

وقال نائب مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها كون كون جون ووك في مؤتمر صحفي إن "سلطات الحجر الصحي (نظرت في الحالات العنقودية) مع شعور بالأزمة."

وأشار إلى "أننا على حافة الهاوية بسبب احتمال حدوث عدوى جماعية في المدارس والمؤسسات الطبية ودور الحضانة ومرافق الرعاية الاجتماعية في أي وقت".