تبون والسفير الأمريكي بالجزائر يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات بالمنطقة
الجزائر - (أ ش أ):
قال جون ب.ديروشر، السفير الأمريكي بالجزائر، إنه بحث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين والتحديات التي تواجه المنطقة بشكل عام.
وأضاف ديروشر، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس تبون بمقر الرئاسة الجزائرية مساء الاثنين "أجريت محادثات مثمرة مع الرئيس تبون، وناقشنا العديد من الملفات من بينها العلاقات الثنائية بين بلدينا".
وتابع ديروشر قائلا "كما تطرقنا إلى التحديات التي تواجه المنطقة، وأعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن أن نفعله سويا لتحقيق أهدافنا المشتركة".
وأضاف "أنا ممتن لهذه المحادثات المثمرة، وأتطلع لزيادة العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة".
وكان بيان للرئاسة الجزائرية قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد بحث اليوم الاثنين مع جون ب.ديروشر السفير الأمريكي بالجزائر العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا.
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